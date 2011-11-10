Офіцера, травмованого біля ВРУ, відзначено нагородою МВС

Київ. 10 листопада. УНІАН. Офіцера, травмованого біля Верховної Ради України, відзначено нагородою МВС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, начальник Головного управління МВС України в м. Києві Олексій Крикун відвідав у Центральному шпиталі МВС України офіцера бригади спеціального призначення Внутрішніх військ «Барс», якого було травмовано під час охорони громадського порядку біля Верховної Ради. Очільник столичної міліції вручив військовослужбовцю внутрішніх військ відомчу відзнаку та грошову премію.

3 листопада біля будівлі парламенту декілька громадських організацій та, зокрема, ті, що опікуються правами та соціальними гарантіями учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, організували мітинг.

Для охорони громадського порядку під час акції, де анонсувалася участь 30 тисяч мітингувальників, київська міліція виділила близько 1200 своїх співробітників. Поруч із міліціонерами несли службу й військовослужбовці Північного територіального командування внутрішніх військ МВС України.

„Правоохоронці були спеціально розташовані на відстані від місця зібрання учасників масових заходів, аби не провокувати порушень громадського порядку з їхнього боку. Утім, без інцидентів не обійшлося: найбільш радикально налаштовані громадяни у кількості близько 250 чоловік повалили частину паркану біля Верховної Ради України і рушили до її входу. На відео, що транслювалося на телебаченні, видно – деякі з порушників навряд чи схожі на ліквідаторів. Молодики, мабуть, ще й не народилися, коли сталася трагедія на ЧАЕС. Утім, діяли вони доволі зухвало. Капітан бригади військ правопорядку «Барс» Чеслав Багдюн у наслідок удару кастетом в обличчя дістав доволі серозні травми”, - зазначається у повідомленні.

Лікарі поставили спецпризначенцеві діагноз: поєднана травма – забій шийного відділу хребта, верхній монопарез з правого боку, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Зараз він лікується у Центральному шпиталі МВС України.

Заступник командира бригади «Барс» Євген Павелко вважає, що командир роти діяв, як справжній офіцер, був попереду, не підставляв під удар своїх підлеглих, чим зберіг їхнє здоров'я.

Начальник київської міліції Олексій Крикун зі словами вдячності за віддану службу вручив офіцеру нагрудний знак МВС України «За відзнаку в службі» ІІ ступеня та матеріальну допомогу.