Жителя Сумщини намагалася спалити живцем його дочка

10:52, 30 листопада 2011
Кримінал
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Підпалила будинок з батьком і братом

Суми. 30 листопада. УНІАН. Увечері загорівся будинок 74-річного жителя села Чуйківка Сумської області.

Господар будинку і його син ледве встигли вибратися з палаючого будинку, який незабаром перетворився на попелище разом з усім майном старого. Як з'ясувалося, таким чином чоловікові помстилася власна дочка. У той день 45-річна жінка запропонувала братові разом з'їздити в гості до батька, пообіцявши заплатити за таксі з селища Дружба до Чуйківки.

Але по прибуттю на місце вона попросила батька розрахуватися з таксистом. Він відмовився: 120 гривень - сума немаленька, а метою приїздів дочки завжди була батьківська пенсія. Сама вона ніде не працювала, була судима за наркотики, зловживала спиртним - звичайно ж, гроші їй були потрібні завжди, і вона безсоромно вимагала їх у батька.

Цього разу він вирішив їй відмовити - вона відразу почала погрожувати, і він разом з сином пішов до будинку, від гріха подалі закривши двері. Але жінка ще більше розлютилася, поліном повибивала всі вікна в будинку, кричала, що все спалить - а незабаром з коридорчика долинув запах диму. Пенсіонеру і його синові довелося евакуюватися через розбиті вікна. Будинок згорів.

Правоохоронці затримали палійку, зараз вона знаходиться під адмінарештом, їй загрожує від трьох до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Gazeta.ua

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