Командир здав в оренду солдатів за пляшку горілки

Київ. 30 листопада. УНІАН. Після серії гучних репортажів у програми "Гроші", військова прокуратура чи не вперше порушила кілька карних справ за зловживання службовим становищем.

Прокурори підтвердили слова журналістів - українських військовослужбовців таки можна найняти за пляшку горілки.

"Командир за пляшку горілки відпустив... скерував військовослужбовців для виконання земельних робіт. Зацікавлені не тільки комерсанти. Дурною дешевою силою робочою можуть скористатись і фізичні особи", - повідомив військовий прокурор Центрального регіону України Микола Голомша.

Командира кримської частини, якого "Гроші" піймали на торгівлі солдатами, вітчизняний суд оштрафував на 2,5 тис. гривень, як за проїзд на червоне світло.

Раніше повідомлялося, що У Чернігівській і Київській областях командири кількох військових частин здавали солдатів в оренду за винагороду, зокрема, за пляшку горілки.

Нагадаємо, журналісти програми "Гроші", що виходить на каналі "1+1", нещодавно дізналися, що в Україні процвітає солдатська проституція: за 500 гривень за наказом командира військової частини солдат виконуватиме будь-які забаганки клієнта.

ТСН

