Міліція має докази причетності затриманого до вбивства фотокора

Київ. 30 листопада. УНІАН. Слідство зібрало достатньо доказів причетності до вбивства фотокореспондента тижневика ”2000” Віталія Розвадовського чоловіка, затриманого за підозрою у здійсненні цього злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного слідчого управління МВС Василь ФАРИННИК сьогодні у Києві під час круглого столу, присвяченого взаємодії співробітників міліції і журналістів.

”Той, хто був з ним (фотокореспондентом - УНІАН), - це його знайомий. У нього статус підозрюваного, його затримано. У нас достатньо доказів для порушення кримінальної справи за ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство)”, - сказав В.ФАРИННИК.

Що стосується знаряддя вбивства, то, зазначив він, ”ніж поки що не знайшли”.

”Вони були разом, між ними був конфлікт, у результаті постраждав ваш колега. Вибачте за слово, це банальна ситуація, не пов`язана з журналістською діяльністю. Мотиви побутові”, - сказав В.ФАРИННИК, звертаючись до журналістів.

Як повідомлялося, пізно увечері 28 листопада у Києві унаслідок конфлікту на побутовому рівні було вбито фотокореспондента газети ”2000” В.Розвадовського. Він одержав численні колото-різані рани голови і шиї унаслідок сутички на сходовій клітці свого під`їзду.

Журналіста було доставлено до лікарні ”швидкої допомоги”, де помер від втрати крові.

Міліція встановила особу підозрюваного і затримала його.

