У Донецьку евакуювали вокзал - у зв'язку із загрозою вибуху

Донецьк. 6 грудня. УНІАН. Сьогодні в Донецьку міліція проводила евакуацію пасажирів залізничного вокзалу у зв`язку із загрозою вибуху.

Про це повідомили УНІАН в секторі по зв`язках з громадськістю Управління МВС України на Донецькій залізниці.

Згідно з повідомленням, сьогодні на залізничному вокзалі м. Донецька службовий собака, спеціально натренований на виявлення вибухівки, боєприпасів і вогнепальної зброї, зреагував на одну із сумок у камері схову багажного відділення. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли працівники Управління МВС України на Донецькій залізниці, експерти-вибухотехніки, представники СБУ, МНС і швидкої допомоги.

Місце знаходження підозрілої сумки було оточене, відвідувачі вокзалу в радіусі 100 метрів евакуйовані.

«Під час проведення необхідних заходів інформація про знаходження сторонніх предметів і вибухівки не підтвердилася», - констатували в міліції.

У міліції нагадали, що з метою попередження можливих надзвичайних ситуацій особовий склад Управління МВС України на Донецькій залізниці перебуває в посиленому варіанті несення служби.

«На виконання антитерористичного плану заходів територія залізничного вокзалу м. Донецька постійно патрулюється посиленими нарядами міліціонерів-транспортників з кінологами», - сказали в міліції.