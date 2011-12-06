У Криму затримано начальника сімферопольського БТІ – прокуратура

19:54, 06 грудня 2011
Кримінал
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Пирогов також є депутатом міськради

Сімферополь. 6 грудня. УНІАН. Співробітники правоохоронних органів затримали начальника Бюро реєстрації та технічної інвентаризації Сімферополя Володимира ПИРОГОВА за підозрою у відчуженні нежитлових приміщень вартістю 200 тисяч гривень.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

Раніше, в другій декаді листопада, прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем співробітниками БТІ.

В.ПИРОГОВ також є депутатом міськради Сімферополя.

Ведеться слідство.

 

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