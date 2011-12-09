На Волині представлено нового прокурора
20:23, 09 грудня 2011Кримінал
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Ним став Андрій Парака
Луцьк. 9 грудня. УНІАН. Сьогодні заступник генерального прокурора України Анатолій ПРИШКО представив нового прокурора Волинської області Андрія ПАРАКУ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.
Колишній прокурор Волинської області Андрій ГІЛЬ тепер працюватиме заступником прокурора Рівненської області.
Як повідомлялося, 37-річний А.ПАРАКА до цього обіймав посаду першого заступника прокурора Івано-Франківської області.
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