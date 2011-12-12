8-річна дівчинка з Луганщини врятувала свою бабусю від злочинця

Луганськ. 12 грудня. УНІАН. 8-річна Віола КОВАЛЕНКО з Попаснянского району Луганської області, яка врятувала свою бабусю від злочинця, відзначена нагородою Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється на сайті МВС України, півтора роки тому щотижнева газета МВС України «Іменем Закону» започаткувала акцію, метою якої стало вшанування непересічних вчинків працівників міліції, а також звичайних громадян, які затримували злочинців, рятували життя людей, надавали їм допомогу у біді. Відтоді відзнаку «Герой тижневика «Іменем Закону» було вручено понад двом десяткам осіб.

Цього року нагороду отримали десять працівників міліції та двоє звичайних громадян, серед яких В.КОВАЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в середині листопада в одному із сіл Попаснянского району Луганської області восьмирічна В.КОВАЛЕНКО не побоялася злочинця, який важко поранив її та бабусю ножем, а потім підпалив будинок. Поранена дівчинка сама загасила пожежу і викликала допомогу.

Бабусю вже виписали з лікарні, а саму дівчинку, яка перебуває на лікуванні в обласній дитячій лікарні, обіцяють виписати до Нового року.