У Донецьку пограбували банк
17:25, 12 грудня 2011Кримінал
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Постраждали декілька осіб
Донецьк. 12 грудня. УНІАН. У Донецьку скоєно збройне пограбування банку, в результаті якого є постраждалі.
Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Донецького міського управління міліції Ольга ПОЧКАЛОВА.
За її словами, збройний наліт скоєно на відділення одного з банків у Калінінському районі міста.
«В результаті нападу на банк поранено декількох відвідувачів, загиблих немає», - сказала О.ПОЧКАЛОВА.
При цьому вона пообіцяла, що найближчим часом міліція надасть ЗМІ більш повну інформацію про пригоду.
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