На Івано-Франківщині у взуттєвому магазині торгували піротехнікою
11:39, 11 січня 2012Кримінал
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Міліція вилучила 5 тис. виробів
Київ. 11 січня. УНІАН. На Івано-Франківщині правоохоронці задокументували факт торгівлі піротехнічними виробами у взуттєвому магазині.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в ході відпрацювання території Калуського району в одній із сільських крамниць, яка спеціалізується на продажу взуття, працівники міліції задокументували факти реалізації піротехнічних засобів без відповідного дозволу (ліцензії). З магазину було вилучено понад 5 тисяч піротехнічних виробів.
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