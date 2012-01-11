На Івано-Франківщині у взуттєвому магазині торгували піротехнікою

Київ. 11 січня. УНІАН. На Івано-Франківщині правоохоронці задокументували факт торгівлі піротехнічними виробами у взуттєвому магазині.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в ході відпрацювання території Калуського району в одній із сільських крамниць, яка спеціалізується на продажу взуття, працівники міліції задокументували факти реалізації піротехнічних засобів без відповідного дозволу (ліцензії). З магазину було вилучено понад 5 тисяч піротехнічних виробів.