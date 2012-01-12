На Кіровоградщині злодії вкрали з току близько 4 тонн насіння

Кіровоград. 12 січня. УНІАН. У Кіровоградській області правоохоронці затримали підозрюваних у крадіжці близько 4 тонн насіння з території сільськогосподарського підприємства в Ульяновському районі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Кіровоградській області

До міліції звернулася директор підприємства із заявою про крадіжку.

З’ясувалося, що 22-річний кіровоградець, який близько року працював охоронцем на цьому підприємстві, залучив до організації крадіжки своїх знайомих. Протягом вересня-листопада минулого року вони кілька разів вночі під’їжджали до току і щоразу вивозили по 20-25 мішків насіння.

Крадене вони продавали місцевому заготівельнику.

Підозрювані затримані. Під час огляду домоволодіння одного з них виявлено речові докази – частину краденого насіння.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення, що завдала значної шкоди), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.