На Львівщині начальника управління водних ресурсів взяли на хабарі

Київ. 22 січня. УНІАН. Під час одержання 8 тисяч гривень хабара в службовому кабінеті оперативники Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області затримали керівника Львівського обласного управління водних ресурсів.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, вказану суму чиновник вимагав від підприємця за отримання технічної документації на водоймище.

Як встановили правоохоронці, у посадовця і раніше були проблеми із законом: у 2002 році його вже ловили на хабарі. На той час чоловік обіймав посаду на митниці. Тоді суд поставився до нього надто поблажливо та призначив покарання умовно. Щоправда, позбавив права обіймати посади, пов’язані із адміністративною та господарською діяльністю на два роки.

”Невдовзі чоловік знову повернувся на роботу у державну структуру. Однак, позбутися старої звички, так і не спромігся. Правоохоронці говорять – є підозри, що спритник досить часто вимагав та отримував гроші за видачу документів і сприяння у вирішення інших питань. Нині цю інформацію перевіряють”, - зазначили в обласному управлінні міліції.

Стосовно керівника управління вже порушили кримінальну справу за ч.3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.