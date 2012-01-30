Начальником ДАІ у Львівській області став Федір Васильків

Львів. 30 січня. УНІАН. В управлінні Державтоінспекції Головного управління МВС України у Львівській відбулися кадрові зміни. Сьогодні тут представили нового керівника – підполковника міліції Васильківа Федора Федоровича.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Підполковника міліції Федора Васильківа у Львів було переведено з управління ДАІ у Полтавській області, де він працював на посаді заступника начальника управління ДАІ.

Представляв особовому складу управління ДАІ у Львівській нового керівника перший заступник начальника ГУ МВС України у Львівській області полковник міліції Валерій Канюка, який, зокрема, зазначив, що Державтоінспекція Львівщини і надалі працюватиме над вирішенням питань, які ставить перед цією службою керівництво держави, керівництво МВС України та УДАІ МВС України.