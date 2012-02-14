Інспектор Держтехногенбезпеки у Львівській області попався на хабарі

Львів. 14 лютого. УНІАН. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області затримано під час отримання 200 доларів хабара старшого інспектора територіального підрозділу Головного управління Держтехногенбезпеки у Львівській області.

Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, посадовець, в обов’язки якого входить здійснення державного нагляду за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки вимагав від приватного підприємця хабар „за не складання акту про порушення норм пожежної безпеки та не проведення у подальшому аналогічних перевірок”.

Прокуратурою Залізничного району м. Львова за порушено кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 КК України.

