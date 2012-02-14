Податкову міліцію взагалі можуть ліквідувати

Київ. 14 лютого. УНІАН. Доцільність існування податкової міліції в її нинішньому вигляді буде визначатися на основі аналізу її роботи. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента (АП) Андрій Портнов, повідомляє прес-служба глави держави.

"Після декриміналізації трьох статей Кримінального кодексу (КК) з економічних злочинів, у випадку якщо парламент скасує альтернативну підслідність, фактично за податковою міліцією залишиться всього шість статей. Доцільність існування податкової міліції в такому вигляді зараз вивчається на основі статистичної інформації", - заявив Портнов.

Він також зазначив, що у зв`язку з повною відміною кримінальної відповідальності за контрабанду товарів українські митники практично щодня складають протоколи на суму до 1 млн грн.

"Згідно з новим законом, суд фактично має один шлях: до Державного бюджету зараховувати все, що конфісковано - а це стовідсоткова компенсація, плюс 100% штрафу. За весь минулий рік Україну від 100% розслідувань по контрабанді - коли вона була під кримінальною статтею - отримала 0 гривень до бюджету", - сказав Портнов.

Відзначимо, 17 січня, набув чинності закон № 4025-VI щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності. Згідно із законом за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі вводиться санкція у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише у разі його несплати в строк, встановлений судовим рішенням.

Нагадаємо, парламент України вже двічі відмовився ліквідувати податкову міліцію. У квітні 2011 р. був відхилений законопроект № 8022 "Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування податкової міліції". Крім того, аналогічний законопроект був відхилений Верховною Радою 1 грудня 2010 р.

Львівський портал