5-річна дитина заразилася від хом'яка небезпечною хворобою

Хмельницьк. 15 березня. УНІАН. На Хмельниччині 5-річна дитина заразилася від домашнього гризуна небезпечною і досить рідкісною хворобою.

Як підомлялося раніше 5-річний СЕРГІЙ, житель Шепетівки, поступив у інфекційне відділення Шепетівської центральної районної лікарні 1 лютого з попереднім діагнозом "Лімфаденіт неясного генезу. Атопічний дерматит". 27 лютого хлопчик для продовження подальшого лікування був доставлений в Хмельницьку обласну дитячу лікарню. 5 березня хворого перевели для подальшого лікування до Хмельницької міської інфекційної лікарні. ДНК збудника туляремії в пробі крові хлопчика було виявлено 6 березня методом ПЛР-дослідження (полімеразна ланцюгова реакція). В даний час перебіг хвороби середньої тяжкості.

Діагноз туляремія медики поставили не відразу. Адже за останні двадцять років в області не було жодного випадку такого захворювання. І майже місяць хлопчика лікували від невідомої хвороби.

Лихоманка, висипання на шкірі, ураження внутрішніх органів і операція з видалення лімфовузла. Через це пройшов 5-річний Сергій, поки медики діагностували у нього рідкісне захворювання - туляремію. Підхопити інфекцію можна від гризуна, кажуть лікарі.

Тетяна Цідік, лікар Хмельницької інфекційної лікарні:

Підтвердився цей діагноз при заборі крові, були виділені антитіла в лабораторії особливо небезпечних інфекцій міста Вінниці. У сім'ї цієї дитини було два хом'ячка, які, можливо і стали причиною цього захворювання.

Хом'ячків Серьожі купили в зоомагазині. Мама каже - хотіла, щоб син вчився доглядати за тваринами.

Валентина, мама хлопчика:

- У магазині берете без документів. Прийшли, вам в коробочку, і ви їх взяли, а що понесли невідомо.

В магазині, де придбали гризунів, довідок про те, що хом'яки здорові - надати не змогли.

Анатолій Свередюк, заст. начальника головного управління ветмедицини в Хмельницькій обл.

- Однозначно будуть застосовуватися статті Адмінкодексу, їх буде покарано за переміщення без документів даних тварин.

Чи дійсно дитину заразили хом'ячки - за два тижні точно встановлять експерти Хмельницької спецлабораторії особливо небезпечних інфекцій.

Тетяна Грицькова, заступник головного держсанлікаря в Хмельницькій обл.

- Проведений аналіз і розслідування дають нам можливість сказати з вірогідністю майже 100 відсотків, що все ж ці хом'яки є джерелом збудника інфекції, якою захворіла ця дитина.

Зараз Управління ветмедицини області перевіряє всі зоомагазини Хмельницького. Довідок про стан здоров'я тварин, якими вони торгують, немає у більшості з них. Тому батькам, які планують придбати своїй дитині домашнього вихованця, радять обстежувати звірка в ветлікарні.

Довідка. Туляремія (Tularaemia) – природновогнещева трансмісивна інфекційна хвороба багатьох видів тварин, що характеризується септицемією, гарячкою, абортами, паралічами у молодняку, ураженням слизових оболонок верхніх дихальних шляхів і кишечнику, а також нервової системи. Резервуаром інфекції у природі є гризуни, у тому числі мишоподібні; збудник тривалий час зберігається у крові та тканинах заражених гризунів, виділяється з їхнєю сечою. Людина заражується при контакті із зараженим гризуном. Крім того, зараження може відбутися при питті сирої води з невеликих водоймищ, у які із сечою гризунів проникли бактерії, споживанні зараженої їжі, потраплянні у верхні дихальні шляхи та на кон'юнктиви людини пилових частинок разом із бактеріями туляремії при обмолоті інфікованого хліба. Зрідка хвороба може викликатися при укусі сліпнів, мух-жигалок, деяких видів кліщів, інфікованих від гризунів. Існує сезонність захворювання туляремією - у залежності від способа зараження (наприклад, навесні серед мисливців). Початок хвороби гострий: підвищення температури тіла, головний біль, загальне нездужання, зниження апетиту.

За даними СЕС, за період з 1990 по 2010 роки в Україні було зареєстровано близько 200 випадків захворювань на туляремію.

ye.ua