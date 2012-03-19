На Івано-Франківщині "лісоруби" ледь не пустили потяг під укіс

Івано-Франківськ. 19 березня. УНІАН. Двоє жителів Надвірнянського району ледь не пустили під укіс потяг. Незаконно зрубавши два дерева на території Карпатського національного парку, вони з допомогою коня волокли їх додому.

Шлях пролягав через залізничну колію (перегон Яремче – Делятин), І коли колоди перетягували через рейки, над’їхав потяг.

Один зі зловмисників щосили вдарив коня батогом і той рвонув так, що розірвав залізні ланцюги, якими дерева були причеплені до нього.

Отож колоди залишилися на колії. В результаті відбулося зіткнення локомотива з колодами, в результаті чого було пошкоджено фартух. Та якби стовбури були тонші, і, пройшовши під фартухом потрапили під колеса, швидше за все, потяг міг зійти з рейок.

Зловмисник з цілком зрозумілих причин втекли з місця події. Але незабаром їх виявили. До речі, під час їх пошуків до правоохоронців з каяттям зголосився ще один місцевий житель, котрий також займався незаконною порубкою дерев.

Побоюючись, аби його не звинуватили у пригоді з поїздом, він зізнався, що також у тих місцях зрубав три дерева. Але потяг під укіс не пускав, запевняв працівників міліції.

Відносно зловмисників порушена кримінальна справа за ст.. 246 ККУ – незаконна порубка лісу.

Firtka