На Запоріжжі обстріляли офіс Компартії

Запоріжжя. 20 березня. УНІАН. В місті Гуляйполе Запорізької області на вихідних невідомі обстріляли районний комітет Компартії України, повідомляє прес-служба Запорізького обкому КПУ.

За словами першого секретаря Гуляйпільского райкому КПУ Охрименка, який в понеділок вранці перший прийшов в офіс, пошкодження на склі свідчили, що по ньому стріляли. Всередині приміщення, в стіні, були виявлені сліди від куль. Загалом, міліція знайшла три кулі.

«Ніякі погрози та спроби розправи з комуністами не зупинять нас в нашій діяльності, спрямованій на захист інтересів трудівників і боротьбу з неофашистами. Ми впевнені, що злочинці будуть знайдені та отримають по заслугам, як це відбулось з підпалювачами офісів компартії в Запоріжжі та Мелитополі» - заявив перший секретар Запорізького обласного комітету КПУ, нардеп Олексій Бабурин.

Нагадаємо, що 27 листопада 2011 року невідомі розгромили офіс Комуністичної партії України в Ковелі на Волині.

31 серпня 2011 року пограбували офіс обласного та міського комітету КПУ в Донецьку.

22 жовтня 2011 року в Івано-Франківську невідомі обмалювали червоною фарбою офіс Компартії.

А 20 жовтня 2011 року сталася пожежа в офісі комуністів у Сімферополі.

За підпал офісів КПУ та Партії регіонів у Запоріжжі в 2009 році трьох осіб засудили умовно на три роки.

За підсумком минулого року, офіси Партії регіонів та комуністів найчастіше стають об’єктами нападів.

Український тиждень