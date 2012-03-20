На Запоріжжі обстріляли офіс Компартії

17:47, 20 березня 2012
Кримінал
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Ніхто не постраждав

Запоріжжя. 20 березня. УНІАН. В місті Гуляйполе Запорізької області на вихідних невідомі обстріляли районний комітет Компартії України, повідомляє прес-служба Запорізького обкому КПУ.

За словами першого секретаря Гуляйпільского райкому КПУ Охрименка, який в понеділок вранці перший прийшов в офіс,  пошкодження на склі свідчили, що по ньому стріляли. Всередині приміщення, в стіні, були виявлені сліди від куль. Загалом, міліція знайшла три кулі.

«Ніякі погрози та спроби розправи з комуністами не зупинять нас в нашій діяльності, спрямованій на захист інтересів трудівників і боротьбу з неофашистами. Ми впевнені, що злочинці будуть знайдені та отримають по заслугам, як це відбулось з підпалювачами офісів компартії в Запоріжжі та Мелитополі» - заявив перший секретар Запорізького обласного комітету КПУ, нардеп Олексій Бабурин.

Нагадаємо, що  27 листопада 2011 року невідомі  розгромили офіс Комуністичної партії України в Ковелі на Волині.

31 серпня 2011 року  пограбували офіс обласного та міського комітету КПУ в Донецьку.

22 жовтня 2011 року  в Івано-Франківську невідомі обмалювали червоною фарбою офіс Компартії.

А 20 жовтня 2011 року  сталася пожежа в офісі комуністів у Сімферополі.

За підпал офісів  КПУ та Партії регіонів у Запоріжжі в 2009 році трьох осіб засудили умовно на три роки.

За підсумком минулого року, офіси Партії регіонів та комуністів найчастіше стають об’єктами нападів.

Український тиждень

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