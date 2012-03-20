У Хмельницьку психічно хворий “замінував” психіатричну лікарню

Хмельницький. 20 березня УНІАН. На Хмельниччині порушено кримінальну справу проти чоловіка, який “замінував” обласну психіатричну лікарню.

Як повідомила кореспондента УНІАН співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС України у Хмельницькій області Катерина ШУПРИГАН, справу порушено за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Вона зазначила, що по спецлінії “102” зателефонував головний лікар Хмельницької обласної психіатричної лікарні із заявою про те, що отримав анонімне повідомлення про замінування одного з корпусів лікарні.

“Правоохоронці оточили територію лікарні, перекривши усі можливі виходи і входи. На час проведення обстеження було евакуйовано 342 пацієнти та працівників лікарні. Під час перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено”, - сказала вона.

За словами К.ШУПРИГАН, завдяки оперативно-пошуковим заходам з’ясовано, що анонімне повідомлення надав 24-річний житель одного із сіл Городоцького району, який перебуває на обліку в лікаря-психіатра. Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.