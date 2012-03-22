У Дніпропетровську студент у своїй квартирі друкував фальшиві гроші

Дніпропетровськ. 22 березня. УНІАН. Вчора, 21 березня, у Дніпропетровську співробітники міліції ході проведення оперативно-розшукових заходів затримали 5-курсника одного з дніпропетровських вишів, який намагався розрахуватися фальшивою купюрою номіналом 100 грн. за придбані у кіоску продукти харчування.

Про це сьогодні повідомив журналістам начальник відділу Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС міста Дніпропетровська Сергій БУЛЬКАЧ.

За його словами, під час затримання у студента вилучено 4500 грн., які були визнані фальшивими.

С.БУЛЬКАЧ наголосив, в ході санкціонованого обшуку в квартирі підозрюваного, також вилучено комп`ютерна техніка, 1300 грн., фальшивих гривень, папір, кольоровий принтер, за допомогою яких друкувалися фальшиві гроші.

„Наразі встановлено 6 фактів збуту фальшивих грошей зловмисником протягом лютого-березня цього року в кіосках і продуктових павільйонах Дніпропетровська”, - зазначив С.БУЛЬКАЧ.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 199 КК України («Виготовлення та збут підробленої національної валюти України).

