У Донецькій області СБУ затримала міліцейського опера на хабарі

Донецьк. 22 березня. УНІАН. У Донецькій області співробітниками Служби безпеки України за вимагання хабара затримано оперуповноваженого кримінального розшуку одного з райвідділів міліції.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, працівник кримінального розшуку вимагав у місцевої мешканки 8 тис. гривень за обрання її синові запобіжного заходу, не пов`язаного з утриманням під вартою (підписку про невиїзд), хоча ухвалення такого процесуального рішення не входило до повноважень працівника міліції.

Оперуповноваженого кримінального розшуку було затримано співробітниками СБУ «на гарячому» під час отримання всієї суми хабара.

При цьому в СБУ уточнили, що при затриманні зловмисник намагався втекти від правоохоронців на власному автомобілі.

За матеріалами СБУ прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.1 ст.190 (шахрайство) і ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. За цими фактами ведеться слідство.