Мешканка Чернігівщини „замовила” друзям вбивство власного батька

Чернігів. 22 березня. УНІАН. Юна мешканка Чернігівської області звернулася до своїх друзів з проханням - побити власного батька. Результатом завданих чоловікові травм стала його загибель. Про це розповіли службовці УМВС країни в Чернігівській області.



Оперативники після прибуття на місце подій почали допит дружини і дочки трагічно загиблого. Вони повідомили, що на главу сімейства напали невідомі. Дружина виявила потерпілого і викликала «швидку», проте прибулі через кілька хвилин медики запізнилися - чоловік помер.



Правоохоронцям незабаром вдалося з'ясувати, що в цій родині частенько виникали конфлікти - загиблий любив випити і, повертаючись додому, починав влаштовувати скандали дружині і дочці з сином.

CHERNIGIV