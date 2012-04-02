На Рівненщині пенсіонерка пограбувала школяра
21:20, 02 квітня 2012Кримінал
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Міліція встановила особу нападниці
Рівне. 2 квітня. УНІАН. 500 гривень 57-річна мешканка села Гранівка Радивилівського району вирвала з рук 10-річного жителя села Зарічне. Про подію до міліції повідомила 32-річна мати хлопчика.
Як повідомляє сектор зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, міліціонери проводять перевірку за цим фактом та з’ясовуються всі обставини.
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