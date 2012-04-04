Викладач-хабарник відбувся штрафом удвічі меншим за хабар

Івано-Франківськ. 4 квітня. УНІАН. Івано-Франківським міським судом 2 квітня розглянуто протокол про адміністративне корупційне правопорушення щодо викладачів одного із вишу в Івано-Франківська.



Так, доцент університету за успішну здачу іспиту із навчального предмету, використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, одержав від студентів неправомірну вигоду у вигляді грошей в сумі 2100 грн.



За результатами розгляду протоколу особу визнано винною у вчиненні корупційного правопорушення, накладено стягнення у вигляді штрафу у сумі 1105 грн.

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