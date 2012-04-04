На Дніпропетровщині начальник міськвідділу міліції попався на хабарі

Дніпропетровськ. 4 квітня. УНІАН. Вчора, 3 квітня, правоохоронці затримали начальника одного з міських відділів міліції Дніпропетровської області, який одержав 8 тис грн хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Капітан міліції вимагав та отримав 8 тис грн. хабара від громадянина Р. за непритягнення до кримінальної відповідальності його сина за зберігання наркотичного засобу.

Того ж дня прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району Дніпропетровська проти затриманого порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, поєднане з вимаганням).

Наразі вирішується питання про обрання начальнику міськвідділу міліції запобіжного заходу.

Досудове слідство у кримінальній справі провадиться прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району.