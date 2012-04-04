Хакер з Львівщини "зломував" картки іноземців

Львів. 4 квітня. УНІАН. На Львівщині правоохоронці задокументували та припинили незаконну діяльність жителя Червонограда, який за допомогою хакерських сайтів «зламував» банківські картки іноземців і стягував з них кошти для ведення власного бізнесу.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, співробітники управління боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми (УБКТЛ) Головного управління МВС України у Львівській області встановили, що житель міста Червонограда з домашнього комп’ютера за допомогою мережі Інтернет зайшов на один із закритих міжнародних хакерських сайтів, при вході на який за допомогою платіжної системи «Webmoney» потрібно було оплатити від 30 до 60 доларів США, а також пройти перевірку в адміністратора цього Інтернет-ресурсу.

Далі житель Червонограда за допомогою вказаного вище сайту придбав «зломані» діючі банківські карточки у кількості 25 штук за ціною від 2 до 3 доларів США за кожну, які належали громадянам США та Ізраїлю.

Як було встановлено, за допомогою вищевказаних карток хакер з Львівщини протягом січня-лютого 2012 року успішно розраховувався в Інтернет-магазинах за товари, які в подальшому реалізовував своїм знайомим за півціни.

Крім того, чоловік на своїй Інтернет-сторінці в соціальній мережі подав оголошення про реалізацію залізничних та автобусних квитків за будь-якими маршрутами – за півціни від повної вартості квитка.

„Схема, за якою він реалізовував квитки, була наступною: клієнт дзвонив до чоловіка на мобільний телефон, номер якого був вказаний в оголошенні, після чого повідомляв про напрямок, число виїзду та номер потягу чи автобуса. Зі свого боку хакер, використовуючи статичні ІР-адреси, заходив на сайти попереднього замовлення залізничних та автобусних квитків, де робив замовлення потрібного квитка з передоплатою за допомогою «зломаної» карточки. Потім він повідомляв клієнту номер власної банківської карточки, на яку потрібно було перерахувати кошти, після отримання яких диктував замовнику серійний номер квитка. Таким чином клієнти могли безперешкодно отримати квитки у касах залізничного чи автовокзалу”, - зазначається у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, у більшості випадків іноземці навіть не підозрювали, що з їхніх рахунків зникають кошти, оскільки на картках була чимала сума грошей.

За результатами перевірки в хакера вилучено комп’ютерну техніку і документацію щодо он-лайн замовлення «зломаних» банківських карток.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочинів, передбачених частиною 3 статті 190 (шахрайство) та статті 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.