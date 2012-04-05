У Рівному злодії викрали з офісу Партії регіонів речі заступниці голови

Рівне. 5 квітня. УНІАН. В офісі Партії Регіонів побували злодії. Їх не зупинили навіть камери спостереження, які є в будівлі на вулиці Князя Володимира, 82-а у Рівному, на третьому поверсі якого і розташовані офіси Партії Регіонів.

Злодій викрав сумчоку, яка була власністю заступниці голови міської організації Партії Регіонів. Жінка лише на кілька хвилин відійшла, щоб пообідати, а коли повернулась, то своєї сумочки в кабінеті не знайшла.

Зникли її особисті речі, ключі від квартири, від офісу та 200 гривень.

Про це «РВ» повідомила Тамара Лисенко, начальник СЗГ УМВС України в Рівненській області. Службовий пес, якого привезла туди міліція, слід злочинця не взяв. Розшукати злодія поки що не вдалося.

Рівне вечірнє