Пасажир літака «Дубай - Бориспіль (Київ)» побив бортпровідника

Сімферополь. 17 квітня. УНІАН. Літак, який виконував рейс «Дубай - Бориспіль (Київ)», здійснив сьогодні вранці вимушену посадку в міжнародному аеропорту «Сімферополь» через бійку.

Про це УНІАН повідомила начальник сектору зв`язків з громадськістю Кримського управління МВС Ольга Кондрашова.

«Літак компанії «АероСвіт» приземлився о 10.18. Надійшла інформація про бійку. З рейсу зняли жителя Києва, 1986 року народження», - сказала О.Кондрашова.

Пізніше сектор зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у Криму розповсюдив повідомлення, згідно з яким, «екстрену посадку було здійснено у зв`язку з тим, що з борту літака надійшла інформація про бійку, яка сталася у салоні, між одним з пасажирів і бортпровідником. За попередніми даними, один з пасажирів, житель міста Києва, 1986 року народження, вдарив бортпровідника, чоловіка, 1984 року народження».

Громадянин знято з рейсу і доставлено до лінійного відділу міліції в аеропорту «Сімферополь» для з`ясування обставин інциденту.

Рейс затримано до з`ясування обставин того, що сталося. У даний час співробітники міліції опитують пасажирів і членів екіпажа. Бортпровіднику буде дано направлення для проходження судово-медичної експертизи.

Призначено експертизи для визначення можливої наявності алкоголю у крові затриманого, відзначили у СЗГ.

Проводиться перевірка, обставини того, що сталося, уточнюються.

