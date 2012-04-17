У Києві затримали жінку-наркодилера

Київ. 17 квітня. УНІАН. Завдяки спільній роботі СБУ України та працівників відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Голосіївського РУ столиці вдалося затримати жінку, яка протягом тривалого часу займалася збутом наркотиків на території Києва. Серед вилученого правоохоронцями – гашиш, канабіс, кокаїн.

Ринкова вартість вилучених наркотичних засобів складає 900 тисяч гривень, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України у Києві.

Затримали жінку в Голосіївському районі столиці. При собі у неї було достатньо наркотиків для передачі замовникам. Крім того, під час перевірки її помешкання правоохоронцям вдалося знайти додатково: три кілограми канабісу, 400 грамів гашишу, кокаїн, електронні ваги, записники із відомостями про покупців наркотиків і 18 мобільних телефонів, якими вона користувалася, щоб зв’язуватися із покупцями. На кожного покупця - окремий телефонний апарат. Квартиру жінка винаймала. Наркотики ховала також там. Самі власники помешкання нічого про це не знали.

Зловмисниця наразі знаходиться в Голосіївському райуправлінні столичної міліції, вилучені речі та мобільні телефони відправлені на дослідження. За фактом збуту та збереження наркотичних засобів порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.