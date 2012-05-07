На Волині затримали росіянина-рецидивіста
18:20, 07 травня 2012Кримінал
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Чоловіка знайшли у кущах
Луцьк. 7 травня. УНІАН. На Волині затримали 34-річного росіянина, який був неодноразово засуджений на території Росії і перебував у розшуку за здійснені злочини.
Про це повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.
Порушник попався до рук прикордонників відділу «Пархоменкове» за 600 метрів від лінії державного кордону. Чоловіка знайшли у кущах.
Цей громадянин мав намір незаконно потрапити з України до Польщі з метою працевлаштування.
Як стало відомо, через скрутне матеріальне становище він вирішив нелегальним шляхом потрапити до Франції з метою проходження служби у Французькому Легіоні.
Порушника передали працівникам МВС у Волинській області.
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