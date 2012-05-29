У Львові виявили підпільний цех де виготовляли одяг із символікою Євро

Львів. 29 травня. УНІАН. У Львові викрили підпільний цех з випуску промислових партій контрафактного спортивного одягу із символікою Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, у Львові викрили керівників приватного підприємства, які організували промислове виготовлення спортивного одягу із незаконно нанесеним зображенням логотипів Євро-2012 та товарного знака „Адідас”.

Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю було затримано підприємців підпільного цеху під час реалізації партії спортивних футболок із логотипом Євро-2012 та „Адідас”.

„В орендованому підприємством приміщенні було вилучено спеціальне обладнання за допомогою якого проводилось нанесення вказаних товарних знаків, зокрема прес для перенесення зображень, сублімаційний принтер, системний блок із інстальованим спеціальним програмним забезпеченням”, - зазначається у повідомленні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст.229 Кримінального кодексу України.