Нотаріуси розпочали тестувати Держреєстр речових прав

Київ. 4 вересня. УНІАН. З 3 вересня 2012 року в Україні розпочато дослідну експлуатацію майбутнього Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, йшлося на нараді в Міністерстві юстиції з питань запровадження у країні з 1 січня 2013 року нової системи реєстрації прав на нерухоме майно, що відбулася під головуванням міністра юстиції Олександра Лавриновича.

Як зазначалося, на сьогодні здійснюється поступове дослідне підключення нотаріусів до системи, з тим, щоби виявити можливі проблемні моменти системи та перевірити надійність її функціонування. Крім того, одночасно триває проведення семінарів та додаткових навчань для нотаріусів щодо роботи з Державним реєстром прав на нерухоме майно.

За словами міністра, органами юстиції вживається усіх відповідних заходів, щоб з початку наступного року громадяни побачили принципово нову якість процесу реєстрації прав на нерухоме майно. «Щоб з 1 січня ми мали тільки позитивну реакцію від громадян», - наголосив він.

«Значення нової системи для громадян стане очевидним з перших днів її роботи, коли люди почнуть відчувати нову якість послуг, принципово новий підхід до організації системи, коли вдасться ліквідувати тяганину, корупційну та бюрократичну складову, що супроводжували цей процес роками», - зазначив він.

Як відомо, з 1 січня 2013 року набудуть чергові законодавчі зміни, які покладуть на нотаріусів функції державного реєстратора прав на нерухоме майно. Реєстрація прав на нерухоме майно в Україні, а також увесь документообіг, пов‘язаний із системою реєстрації прав на нерухомість, здійснюватиметься виключно в електронній формі.