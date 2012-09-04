На Львівщині спалили автомобіль редактора районної газети

Львів. 4 вересня. УНІАН. Сьогодні, о 03.00, у місті Городок Львівської області невідомими зловмисниками було вчинено розбійний напад на приватну садибу шеф-редактора районного часопису ”Газета для Вас” Андрія Хому.

Як повідомив УНІАН сам потерпілий А.Хома, за допомогою легкозаймистої суміші було підпалено автомобіль марки Rover 75, який знаходився біля його житлового будинку на власній ділянці, яка огороджена з чотирьох сторін.

На місці події працювали працівники Городоцького РВ ГУМВС України у Львівській області, пожежники, силами яких вдалось локалізувати пожежу, та обласна криміналістична лабораторія.

Потерпілий пов’язує напад виключно з громадською позицією та своєю журналістською діяльністю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, сьогодні о 3.15, у Городоцький райвідділ міліції звернувся 39-річний житель міста Городок, головний редактор одного з районних часописів, який повідомив, що автомобіль марки Rover 75, який належить жителю Дніпропетровська і яким він користується на праві тимчасового талону, вщент згорів.

Як зазначається у повідомленні, правоохоронці з’ясували, що невідома особа, взявши дерев’яну палицю, обмотала на неї поролон та, змочивши його у займистій суміші, провела по правій стороні автомобіля – від передніх до задніх дверей. Після цього автомобіль підпалили.

Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або яке заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до п`ятнадцяти років.

Проводиться розслідування.

