Таксист запхав пасажира в багажник, а потім пограбував його

Тернопіль. 1 жовтня. УНІАН. У Тернополі міліція затримала таксиста, який запхав пасажира в багажник, а потім його пограбував.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався наприкінці минулого тижня в Тернополі.

За даними міліції, 20-річний студент, щоб повернутися додому після відпочинку в нічному клубі, після опівночі викликав таксі. Куди саме його везти він не пояснив, лише сказав, що потрібно їхати в напрямку приміського села Велика Березовиця. У дорозі юнак заснув. На об’їзній таксист зупинив автомобіль, розбудив пасажира, наказав заплатити 92 грн і покинути салон.

Хоч студент був захмелілий, він відмовився платити таку суму, оскільки вона була відверто завищена. Тоді водій викликав 5 своїх колег, які, приїхавши, побили юнака і засунули його в багажник. Привізши студента під один із нічних клубів, таксист наказав йому роздягатися.

За даними правоохоронців, юнак вже не пригадує, який одяг зняв сам, а який з нього зняв кривдник, але невдовзі він за вказівкою таксиста змушений був бігати голяком поміж припаркованими автомобілями, це на відео знімали люди, які виходили з клубу.

Тим часом таксист із знятого студентом одягу забрав гаманець з п’ятдесятьма гривнями та документами, а також дорогий «Айфон» і покинув місце події.

Наступного дня оперативники встановили особу підозрюваного і затримали його. Ним виявився водій місцевої таксофірми – 30-річний житель Тернополя.

Щодо нього порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого) та ч. 1ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.