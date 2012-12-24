У Кіровограді міліціонер привласнив 15 кг марихуани

Кіровоград. 24 грудня. УНІАН Кіровоградський районний суд м. Кіровограда розпочав розгляд справи за обвинуваченням працівника міліції в заволодінні 15 кілограмів наркотичної сировини, за яку він ніс персональну відповідальність у ході розслідування кримінальної справи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Кіровоградської області, 20 грудня в ході попереднього судового засідання правоохоронця було взято під варту.

Працівника міліції обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 308 (заволодіння наркотичними засобами шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

22 жовтня цього року за фактом зникнення речового доказу прокуратура порушила кримінальну справу. Нестача була виявлена в ході слухання іншої судової справи. З’ясувалось, що міліціонер, який відповідав за зберігання наркотичного засобу, пошкодив упаковку та заволодів майже 15 кілограмами марихуани. Щоб приховати свій злочин, він підмішав до упаковки з речовим доказом звичайного сіна.

Чергове судове засідання у справі заплановано на 28 грудня поточного року.

