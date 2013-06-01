На Рівненщині бетонна плита вбила 17-річного юнака
11:18, 01 червня 2013Кримінал
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У приміщенні їдальні
У селі Карпилівка Сарненського району Рівненської області 17-річний юнак загинув під залізобетонною плитою.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України у Рівненській області, вчора ввечері хлопець намагався сховатися від грози у приміщенні недіючої їдальні. Проте вода підмила стіну, і залізобетонна плита перекриття впала на юнака. Його тіло звільнили з-під плити близько 20.00.
Крім того, внаслідок негоди на Рівненщині у Здолбунівському районі, обласному центрі та у Кузнецовську повалено дерева, а в Рівному, Здолбунові та Рівненському районі підтоплено ряд підприємств та приватних господарств.
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