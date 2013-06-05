Депутат сільради вимагав у підприємця $271 тис. хабара

За вимагання $271 тис. хабара правоохоронці затримали депутата однієї із сільрад на Львівщині.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, депутат-засновник ТзОВ вимагав гроші від підприємця, жителя Городоцького району, нібито для подальшої передачі службовим особам відділу районного держземагенства за вирішення питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 6 га.

34-річного депутата, жителя Кам’янсько-Бузького району, затримали під час отримання частини хабара 800 тис. грн.

У даній справі відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.369 КК України (пропозиція або давання неправомірної вигоди службовій особі).

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на хабарі в 810 тис. грн затримали заступника голови райради у Чернівцях.

