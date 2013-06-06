Янукович підписав зміни до ряду законодавчих актів

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 245-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України.

Законом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, Господарського та Цивільного процесуальних кодексів, Кримінального кодексу, КАСУ, Сімейного та Цивільного кодексів, Повітряного та Митного кодексів, до низки законів, у тому числі «Про міліцію», «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про попереднє ув‘язнення», «Про звернення громадян», «Про банки і банківську діяльність», «Про статус народного депутата України» тощо з метою приведення їхніх положень у відповідність до норм Кримінального процесуального кодексу України.

Так, стаття 10 Кримінального кодексу, згідно із законом, зокрема, встановлює, що громадяни України, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду; іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на території України, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду.

У Законі “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” пункт 1 ч. 4 ст. 7 встановлює, що у приймальники-розподільники для дітей поміщаються діти, які досягли 11-річного віку та щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, – на строк, визначений слідчим суддею, судом в постановленій у кримінальному провадженні ухвалі про поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей.

Крім того, встановлюється, що влаштування дитини, тримання якої у приймальнику-розподільнику для дітей припинено, та невідкладне доставлення до подальшого місця влаштування здійснюється посадовими особами приймальника-розподільника для дітей.