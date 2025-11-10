Пасажири залізниці в Україні їздитимуть на двоповерхових вагонах: Мінфін розкрив деталі

У майбутньому в Україні з'являться двоповерхові вагони для потягів як денного, так і нічного сполучення.

У 2026 році в експлуатацію в Україні надійдуть 100 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва. Також у проєкті держбюджету на 2026 рік перебачено придбання ще 100 вагонів, серед яких буде перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, за останні п’ять років уряд придбав 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва, якими вже користуються люди.

Заступник міністра фінансів України Олександр Кава зазначив, що двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів. За його словами, витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%.

"У перспективі модельний ряд двоповерхових вагонів включатиме варіанти як для нічного сполучення — зі спальними місцями, так і для денного — з місцями для сидіння", – сказав Кава.

Заступник міністра повідомив, що, крім цього, в Україні тривають роботи по будівництву нової євроколії. Цього року уряд вже побудував євроколію стандарту 1435 мм від Чопа до Ужгорода протяжністю 22 км.

"У 2026 році плануємо старт робіт на напрямку від польського кордону до Львова. У середньостроковій перспективі євроколія має з’явитися також у Чернівцях та Луцьку. Реалізація цих проєктів планується в межах Connecting Europe Facility (CEF), яка покриває 50% вартості витрат. Також триває електрифікація ділянки євроколії Чоп – Ужгород, яку планується завершити до літа 2026 року", – зазначив Кава.

Будівництво євроколії в Україні

У липні 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення виділити 76 мільйонів євро грантової допомоги на реалізацію першого етапу будівництва євроколії в Україні.

Цей проєкт передбачає створення першої повноцінної ділянки європейської колії від кордону Польщі до Львова. Після завершення робіт українські пасажирські та вантажні поїзди зможуть без пересадок, без зміни візків і без зупинок на кордоні прямувати до Польщі та країн ЄС.

У вересні 2025 року в Україні відкрили першу новозбудовану ділянку євроколії сполученням Чоп - Ужгород. Тоді віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що наступним кроком стане будівництво маршруту євроколії до Львова.

