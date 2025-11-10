У районі Покровська росіяни проводять стратегічну наступальну операцію, і ситуація там справді напружена, розповів головнокомандувач ЗСУ.

У районі Покровська росіяни проводять стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали величезну кількість військ, щоб створити перевагу і прорвати українську лінію оборони. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів виданню The New York Post. Утім, за його словами, Київ "міцно тримається за логістично важливе місто".

"Ситуація на передовій справді напружена, ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину сил, створюючи перевагу у спробі прорвати нашу лінію оборони і захопити цей район", - пояснив головком.

Він спростував твердження російських пропагандистів про те, що Покровськ упав, а українські війська опинилися в оточенні. За словами Сирського після вересневої контратаки, яка вартувала окупантам близько 13 000 жертв і дозволила українським військам очистити понад 165 квадратних миль, усе відбувається навпаки.

"Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Але це твердження - що ворог захопив практично все, і вони ось-ось з цим покінчать - не відповідає дійсності", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

У матеріалі зазначається, що із приблизно 700 000 військовослужбовців, які перебувають на території України, до Покровська Москва направила близько 150 000. Також до наступу залучені потужні механізовані групи та чотири бригади морської піхоти.

За словами Сирського, мета Росії - оточити Покровськ та сусідні міста з півночі, півдня та сходу, перекривши лінії постачання і змусивши виїхати населення, яке залишилося, щоб після цього здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донеччини.

Також він розповів, що Сили оборони намагаються завдати окупантам якомога більших втрат:

"Наше завдання - переконатися, що рівень мобілізації людей буде рівним або меншим за кількість втрат, які вони зазнають. Вони вже два місяці проводять ці активні штурмові дії без жодного матеріального успіху".

Сирський пояснив, що Україна прагне знищити ворожі "майданчики, звідки відправляються дрони, та командні центри", мовляв, це потребує гарної розвідки та високоточних боєприпасів великої дальності.

"Наша артилерія змушена атакувати далеко в тил на більші відстані, тому важливість ракет зростає", - сказав він

Головнокомандувач закликав партнерів надати Україні ракети, системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб мати змогу протистояти ударам російських безпілотників та ракет по електростанціях, мостах та заводах.

Покровськ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, ворог нарощує штурми в Покровську. Найінтенсивніші бої тривають на території промислової зони, розповіли в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Українські військові припиняють спроби ворога закріпитися в багатоповерхових будинках Покровська, які він хоче використати як панівні висоти. Завдяки цьому інші підрозділи Сил оборони можуть виконувати завдання із зачистки ворога в місті.

На думку військового експерта Дмитра Жмайла, якщо росіяни захоплять Покровськ, вони отримають перевагу та зможуть підтягнути додаткові розрахунки операторів БпЛА в цей сектор, щоб тероризувати східну частину Дніпропетровської області.

Аналітики ISW в останньому звіті писали, що росіяни знизили натиск у Покровську, але блокують логістику ЗСУ в Мирнограді. Джерело у військовій розвідці повідомило, що російські сили перебувають у більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто.

