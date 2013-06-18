Чиновниця РДА за хабар надала дозвіл для роботи атракціонів

У Херсонській області правоохоронці затримали працівницю однієї з райдержадміністрацій області, яка за видачу дозвільних документів для роботи атракціонів.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Співробітникам міліції стало відомо, що начальник одного з відділів районної державної адміністрації вимагає хабар за видачу дозвільних документів для роботи атракціонів. Жінка запропонувала підприємцю прискорити видачу документів за винагороду в сумі 4200 гривень. Вона пояснила чоловіку, що входить до складу комісії, яка видає дозволи на встановлення атракціонів.

Як зазначається у повідомленні, жінка попередила, що на численні перевірки обладнання та погодження в різних службах піде багато часу і ще більше грошей. Підприємець погодився на запропоновані умови, після чого одразу ж повідомив до міліції.

Грошову винагороду працівниця РДА отримувала у своєму робочому кабінеті. Міліціонери задокументували цей факт і вилучили мічені гроші.

„Бажання легкої наживи у працівниці однієї з райдержадміністрацій Херсонської області виявилося сильнішим за власне сумління, а також важливішим за здоров’я і життя людей. Своїми діями держслужбовець наражала на небезпеку курортників, які могли дістати травми під час катання на несправних атракціонах”, - зазначається у повідомленні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості кримінального провадження за ч.4 ст.368 (Одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.