Міліція розшукує зловмисників, які вночі пограбували дві банківські філії

У двох районах Київщини міліція розшукує зловмисників, які вночі пограбували банківські філії.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, невідомі особи проникли в приміщення одразу двох філій банку – в Обухівському та Васильківському районах.

Пошкодивши металопластикові двері, зловмисники дісталися до корпусу терміналів самообслуговування та викрали касети для зберігання грошових коштів.

Банк проводить інвентаризацію та встановлює суму завданих збитків.

Обидві філії були обладнані сигналізаціями. З моменту надходження сигналу на пульт охорони до прибуття наряду на місце пройшло близько чотирьох хвилин, проте злодіїв затримати не вдалося.

За даними фактами міліція відкрила кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Проводяться першочергові розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєння правопорушення, та їх місцезнаходження.