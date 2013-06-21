До законодавства у сфері захисту прав дітей внесені зміни

«Години батьківства» – саме таким чином, вважають в Управлінні кримінальної міліції у справах дітей МВС, слід розглядати часові обмеження, встановлені статтею 20-1 Закону України «Про охорону дитинства».

Внесені у законодавство зміни регламентують особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування.

У підрозділі МВС України вважають неприпустимою позицію окремих засобів масової інформації, які «охрестили» існуючі часові обмеження щодо перебування дітей в нічний час поза наглядом батьків чи їх законних представників «Комендантською годиною для дітей».

– На наш погляд, це – «години батьківства», сімейного виховання моральності, патріотизму, вміння любити та шанувати, – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління кримінальної міліції у справах дітей Марк Макаров.

Докладніше про прийняті зміни. Відповідно до Закону України від 16 травня 2013 року № 243-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування у нічний час» вносяться зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення, в частині його доповнення статтею 180-1 такого змісту:

"Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування

Порушення встановленого законом порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Крім того, Закон України «Про охорону дитинства» доповнено статтею 20-1 такого змісту:

"Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування

Діти віком до 16 років з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування лише в присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.

Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років без супроводження осіб, зазначених у частині першій цієї статті.

Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи мають право у період з двадцять другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку".

Погоджуючи внесенні у законодавство зміни, які раніш надходили на розгляд до Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС, фахівці підрозділу виходили з необхідності вдосконалення законодавства в найкращих інтересах дітей – як в частині посилення відповідальності дорослих осіб за захист їх прав, так і в частині безпеки дітей (перебування яких у таких закладах без супроводу батьків у нічний час значно підвищує вірогідність того, що вони стануть жертвами злочину).

Також ураховувалося, що перебування дітей у закладах, де присутні вживають алкогольні напої та тютюнові вироби, негативно впливає на моральні якості та здоров’я підростаючого покоління, спотворює загальний культурний розвиток.

Аби забезпечити ефективне виконання положень законодавства, до територіальних органів внутрішніх справ було направлене відповідне доручення заступника Міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка.

Документ передбачає ряд попереджувальних заходів. Серед них, зокрема – інформування власників розважальних закладів або закладів громадського харчування про необхідність ужиття заходів з недопущення у ці заклади дітей віком до 16 років без супроводження батьків чи інших законних представників у період з з двадцять другої до шостої години.

Правоохоронці планують провести за допомогою мас-медіа роз’яснювальну роботу серед населення щодо належного виконання вимог Закону та роз’яснення відповідальності за ст. 180-1 КУпАП, а також про неприпустимість залишення дітей без нагляду.

Окрім того, під час відвідування неблагополучних сімей з батьками здійснюватиметься відповідна профілактична робота з роз’ясненням відповідальності за невиконання ними обов’язків з виховання дітей, що передбачено ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

УЗГ МВС України

