Дворічна дівчинка випила сірчаної кислоти

У Львівській області дворічна дівчинка, перебуваючи на подвір’ї батьківського будинку, зайшла в гараж, де випила сірчаної кислоти з пляшки. Інцидент стався 29 червня у селі Борятин Сокальського району

Як повідомили УНІАН у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, потерпілу з хімічними опіками стравоходу госпіталізували до реанімаційного відділення Червоноградської міської лікарні.

Як зазначають в департаменті, 30 червня дитину з мамою перевезли до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит».

На ранок 1 липня дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні, стан – середньої важкості. Причини та обставини події встановлюються.