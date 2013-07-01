На Донеччині ліквідували 102 підпільних гральних заклади

У Донецькій області правоохоронці ліквідували 102 підпільних гральних заклади. Сума вже накладених штрафів склала 1,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, міліціонери постійно проводять комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на виявлення та припинення незаконної діяльності гральних закладів.

«Лише цього року за фактами надання послуг у сфері грального бізнесу відкрито більше трьохсот кримінальних проваджень, вилучено більше тисячі одиниць грального обладнання – комп'ютери, рулетки, покерні столи, ігрові автомати тощо.

25 кримінальних проваджень уже направлено до суду, з них 15 – розглянуто, і на правопорушників накладено штрафні санкції. За іншими проводяться перевірки», – зазначено в повідомленні.

У головному управлінні міліції Донеччини створені оперативний штаб і мобільна група, до якої увійшли найбільш досвідчені і професійно підготовлені в даній сфері працівники.



Фото: МВС України

За словами начальника відділу УДСБЕЗ обласного главку Дмитра Тишлека, тільки за останні два тижні оперативники задокументували діяльність п'яти нелегальних клубів, розташованих на території міст Шахтарська, Краматорська, Донецька та Макіївки. У ході перевірок виявлено понад 60 одиниць грального обладнання. За кожним фактом надання незаконних послуг відкриті кримінальні провадження за ст. 203-2 (Заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.