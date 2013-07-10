Піскун може попросити політичний притулок у Франції – ЗМІ

Колишній Генеральний прокурор Святослав Піскун поки що не збирається повертатися до України. Крім того, гостро стоїть питання про політичний притулок. Не виключено, що найближчим часом український політик може попросити його у Франції. Про це УНН повідомило поінформоване джерело з оточення колишнього Генпрокурора.

“Піскун у Франції. Гостро стоїть питання із політичним притулком. Окрім того, він мав певні політичні амбіції щодо виборів 2015 року і деяким колам це також не сподобалося. Тому, на скільки мені відомо, до України він повертатись навіть не думає”, — сказав співрозмовник.

Окрім того співрозмовник підтвердив інформацію, що Піскун розпродає майно в Україні.

“Так він продає майно. Ви певно чули про будинок в Буковелі — це не секрет”, — зазначив поінформований співрозмовник агентства.

Разом із тим, до Піскуна УНН не вдається додзвонитись вже довгий час. Усі його телефони вимкнені.

Раніше у ЗМІ повідомлялось, що у березні Святослав Піскун разом зі своєю родиною емігрував з України. На такий крок його, нібито, підштовхнуло тиск з боку ГПУ у зв’язку з кримінальною справою щодо корпорації “Єдині енергетичні системи України”. Так, Піскуна звинувачують у тому, що в 2005 році він незаконно закрив цю справу.

Проте у своїх офіційних коментарях Піскун цю інформацію спростовував. У Генпрокуратурі, у свою чергу, теж заявили, що проти Піскуна жодних кримінальних проваджень не відкрито.



