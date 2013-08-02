У Києві пікетували суд вимагаючи покарання для помічника судді

1 серпня розпочалося слухання у справі помічника судді, який збив на смерть 18-річного хлопця.

Два місяці тому Андрія Юзака збила машина, коли він ішов тротуаром.

Горе-кермувальником виявився помічник судді Окружного адміністративного суду. Експертиза засвідчила, що у крові в нього було більше двох проміле алкоголю.

Свідки розповідають, що на місці аварії водій кричав, що йому нічого не буде, бо є зв'язки.

Свою провину в загибелі студента водій не визнає й досі. Рідні побоюються, що чоловік може уникнути покарання взагалі.

Із плакатами за справедливий вирок до будівлі Дарницького районного суду міста Києва у четвер прийшли друзі загиблого.

Адвокат матері Андрія вважає такі заяви підсудного безпідставними і зауважив, що невизнання вини, стоячи перед судом і матір'ю загиблого – це абсолютний цинізм. Наступне судове засідання відбудеться у Дарницькому районному суді міста Києва 8 серпня.

ТСН