У Кременчуці затримали чоловіка за розбещення неповнолітніх

До міліції Автозаводського райвідділу звернулися батьки трьох малолітніх дітей, які повідомили, що в під’їздах їх будинків невідомий чоловік розбещував їх дітей.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю управління МВС України у Полтавській області, під час перевірок, міліціонери з’ясували, що затриманий гуляючи містом, слідкував за дітьми. Заходив за малолітніми до під’їзду, а потім починав з дітьми розмови на різні теми та в подальшому намагався роздягти дитину та демонструвати статеві органи.

На початку серпня чоловік намагався вчинити розпусні дії відносно 13-річної дівчинки. Малолітня не розгубилася та втекла. Дівчинка розповіла про те, що трапилося батькам, які допомогли правоохоронцям затримати кривдника дитини. Окрім дівчинки, працівниками кримінальної міліції у справах дітей встановлено причетність чоловіка до розпусних дій відносно 6-річного хлопчика в центральній частині міста Кременчука та відносно 7-річного хлопчика в нагірній частині міста. Потерпілі діти упізнали свого кривдника.

Чоловік має судимості за різні правопорушення, серед яких і правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості. Чоловік лише два місяці тому повернувся з місць позбавлення волі.

Наразі збоченця поміщено до ізолятору тимчасового тримання Кременчуцького міського управління міліції. Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.