На Миколаївщині вирізали цілу родину сектантів

На Миколаївщині у селі Полігон вирізали цілу родину: загинули батько, мати та їхня 28-річна дочка. Ще двоє людей, у тому числі і 8-річна дитина, із тяжкими пораненнями перебувають у лікарні.

На подвір'ї хати, де сталася різанина, уже другу добу працюють експерти. Журналістам сюди — зась. Тіла знайшла свекруха 28-річної загиблої жінки, вона про побачене воліє не згадувати.

Троє, коли жінка прийшла до хати, уже були без ознак життя, розповіли правоохоронці. Двох "швидка" розвезла по реанімаціях: 8-річний хлопчик знаходиться в обласній дитячій лікарні, 47-річна жінка – у районній.

Лікарі кажуть, що у пацієнтів є множинні колото-різані рани і їхній стан украй тяжкий. Медики намагаються зробити усе можливе, щоб урятувати їм життя. Біля обох потерпілих чергують правоохоронці. Найімовірніше, чекають, коли хтось опритомніє і зможе розповісти, що, зрештою, сталося в хаті тієї ночі.

Сусіди кажуть, що не чули ні скандалу, ані криків про допомогу. Сусіди розповіли, що родина переїхала в село 10 років тому.

Жили бідно, не працювали, людей тримались осторонь, бо, начебто, відвідували якусь релігійну секту. Місцеві кажуть, що будинок їм купила община. Люди додають, що вони вірили не в того Бога, що треба.

Люди підозрюють, що напасти на родину міг хтось із одновірців, бо в них нерідко бували нічліжники.

У селі зараз працюють правоохоронці: проводять опитування, окремо перевіряють усіх, хто мав проблеми із законом.

У міліції поки що нічого не коментують, кримінальне провадження відкрили за статтею "Навмисне вбивство".

ТСН