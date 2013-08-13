У Черкасах міліціонери врятували дитину з палаючої квартири

У Черкасах працівники міліції врятували 7-річного хлопчика з помешкання в якому спалахнула пожежа.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час патрулювання відведеного маршруту в місті Черкаси працівники батальйону патрульної служби побачили, що до них біжать люди та прохають про допомогу. В розмові з громадянами вони зрозуміли, що в одній з квартир багатоповерхового будинку сталася пожежа і всередині приміщення знаходиться маленька дитина. Не роздумуючи правоохоронці кинулися на допомогу.

Підбігши до будинку, працівники міліції побачили, що з балкону четвертого поверху виходять клуби диму. Піднявшись до дверей квартири вони почули дитячий плач. Зайти до квартири не дозволяли броньовані двері, що були зачинені зсередини. Правоохоронці наказали хлопчику вийти на балкон, де є свіже повітря, а самі за допомогою залізного прута почали відмикати замок.

Коли двері відчинились, інспектор патрульної служби старший прапорщик міліції Юрій Кот заскочив у середину. Та перша спроба виявилася не вдалою - вогонь та дим не дозволили міліціонеру дістатися дитини. Лише з четвертої спроби, накинувши на себе ковдру, яку дали мешканці будинку та облившись водою, працівник міліції зміг вийти на балкон. Хлопчик, побачивши чоловіка у формі вистрибнув йому на руки та з усієї сили вчепився в свого рятівника. Правоохоронець вибіг із палаючого приміщення і виніс дитину на вулицю, де йому було надано першу медичну допомогу. На місце пригоди прибули пожежники й ліквідували пожежу.

Як з’ясувалось згодом, під час пожежі в квартирі знаходився лише 7-річний хлопчик. Нікого з дорослих вдома не було. Дитина надихалася чадного диму та дуже сильно злякалася. Йому було надано першу медичну допомогу і передано лікарям. Нині його здоров’ю нічого не загрожує. Батьки вдячні людям у погонах за проявлену мужність. Особливі слова подяки за спасіння дитини лунали безпосередньо на адресу інспектору патрульної служби Юрію Коту.